“فيسبوك” و”تويتر” يدخلان على خط الأزمة الإيرانية الأمريكية

2019/05/29 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس يقف الشرق الأوسط بأكمله على شفا حرب طاحنة، على خلفية التوتر الشديد بين الولايات المتحدة وإيران، ودخول عدة أطراف البعض يسعى لخفض التوتر، والبعض الآخر يؤيد إعلان الحرب.أعلنت شركتا “فيسبوك” و”تويتر” أمس الثلاثاء، أنهما رصدتا أنشطة مشبوهة مصدرها إيران، على المنصتين الاجتماعيتين لنشر دعاية سياسية؛ وفقا لموقع “الحرة”.تويتر

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