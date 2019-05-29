الوزير الحكيم يستقبل نظيره التركي

2019/05/29 | 18:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم نظيره التركيَّ مولود جاويش أوغلو.وذكر بيان لوزارة الخارجية وبحث الجانبان العلاقات الثنائـيَّة بين بغداد وأنقرة، وسُبُل استمرار التعاون الثنائيِّ، والتنسيق بين الجانبين.وأكّد الوزير حِرص بغداد على تطوير، ودفع تلك العلاقات إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المُشترَكة.كما بحثا القضايا الإقليميّة، والدولـيّة التي تحظى باهتمام البلدين، وأهمّية تضافر الجُهُود باتجاه التهدئة في المنطقة، ودعم مسارات السلام في هذا الظرف الحساس.

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