السيطرة على حريق في بناية اسيا سيل بميسان وإنقاذ ٣٠ موظفا

2019/05/29 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت مديرية الدفاع المدني العامة أن فرقها في ميسان تمكنت من السيطرة على حادث حريق نشب في بناية لشركة اسياسيل للاتصالات في المحافظة، وإنقاذ ٣٠ مواطناً.وقالت المديرية في تصريح صحفي إنه” تم السيطرة على النيران المشتعلة مما حال دون توسعها الى باقي اجزاء البناية بالتزامن مع عمليات الإنقاذ لأكثر من ٣٠ مواطنا من موظفي […]

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