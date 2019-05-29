2019/05/29 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن قوة من فرقة المشاة الاولى عثرت على اكداس عتاد واسلحة داخل وكر لداعش في عمق صحراء الانبار.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “قوة امنية نفذت عملية بحث وتفتيش في المناطق الصحراوية وعثرت في وادي الحسينيات على وكر لداعش بداخله دراجات نارية عدد ٣ مختلفة وحقائب ومستلزمات

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على وكر وكدس عتاد في صحراء الانبار وكالة خطوة برس.

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