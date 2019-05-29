بالصور.. القبض على ممول داعش في الصحراء ومسؤول حسبة القائم

2019/05/29 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية القبض على ممول داعش في الصحراء وعلى مسؤول الحسبة في القائم بمحافظة الانبار.

وذكر بيان للمديرية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بعملية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وسرعة التحرك نحو الأهداف تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة وبالتعاون مع استخبارات لواء ٣٢ من القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة القائم بالانبار".وأضاف ان أحد الارهابيين "يعتبر الممول الرئيسي للوقود والمواد الغذائية لعصابات داعش الإرهابية المتخفية في الصحراء الواقعة بين محافظات صلاح الدين والانبار ونينوى واحد أعضاء خلية نائمة وعنصر امني لداعش مكلف بنقل معلومات عن اماكن تواجد قطعاتنا الأمنية، أما الآخر فكان مسؤول الحسبة في القائم وهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".انتهى

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