كركوك.. درجة وظيفية للمسيحيين حصرا

2019/05/29 | 18:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت رئاسة مجلس محافظة كركوك عن وجود درجة وظيفية شاغرة بعنوان (معاون محاسب) للمكون المسيحي وأضاف المجلس “فعلى الراغبين ممن تتوفر فيهم الشروط المدرجة أدناه تقديم طلباتهم إلى لجنة التعيينات في المجلس خلال فترة (20) عشرون يومًا من تاريخ إلاعلان.الشروط: – ان يكون المتقدم على التعيين من المكون المسيحي.– حائز […]

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