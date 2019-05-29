افتتاح سريع الشعلة الاحد المقبل

2019/05/29 | 18:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلنت امانة بغداد، الاربعاء، افتتاح طريق “سريع الشعلة” شمالي العاصمة الاحد المقبل بعد اعمال صيانة.وقالت الامانة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “تم اكمال الاعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) وتحديداً الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي”.وأضافت انه “سيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً […]

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