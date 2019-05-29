رئيس الوزراء العراقي يبدأ مباحثات ثنائية في قطر

2019/05/29 | 18:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي مساء اليوم الى الدوحة، في زيارة يلتقي خلالها امير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، لبحث تطوير العلاقات وتوسيع التعاون بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المرافق لرئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزراء الإعمار والاسكان والتجارة والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والكهرباء، اضافة الى عدد من المسؤولين والمستشارين.

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