اعتقال رجل وزوجته الثانية في كربلاء بتهمة قتل طفل يبلغ 5 سنوات

2019/05/29 | 18:20

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( المستقلة ) أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، الأربعاء، بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت مواطن عنف أبنه البالغ 5 سنوات حتى الموت وبالاشتراك مع زوجت الثانية “.

وقال مصدر أمني لـ( المستقلة ) إن “مفارز مكافحة الاجرام في كربلاء تمكنت من اعتقال متهم مع زوجته الثانية عنف طفل يبلغ من العمر 5 سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الثانية البالغة من العمر 3 سنوات لكن اللطف الرباني أبقاها على قيد الحياة مع وجود كدمات في كافة انحاء جسمها “،

واشار الى إن “المعتقلين اعترفوا بجريمتهم وتم أحالتهم الى القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم “.

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