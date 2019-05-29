امريكا قلقة من استخدام سليماني ميليشيات بالعراق لمهاجمة قواتها

2019/05/29 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون يوم الاربعاء عن قلق بلاده ازاء استخدام قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني في استخدام ميليشيات عراقية في استهداف القوات الامريكية.

وقال بولتون في تصريحات له اليوم “قلقون من استخدام قاسم سليماني والحرس الثوري للميليشيات في العراق للهجوم على قواتنا كأسلوب غير مباشر”.

واردف بالقول “سنحمل فيلق القدس المسؤولية عن أي هجمات تحدث”، مضيفا انه “نتشاور مع حلفائنا في المنطقة للرد على أنشطة إيران ووكلائها في الخليج”.



(النهاية)

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