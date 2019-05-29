انتحار شاب وفتاة داخل عجلة في بغداد

2019/05/29 | 18:20

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(المستقلة)… افاد مصدر امني اليوم الثلاثاء بقيام شاب وفتاة بالانتحار في العاصمة بغداد.

وابلغ المصد بأن شاباً وفتاة انتحرا عن طريق تناول مادة سامة بالقرب من سكة قطار الداوودي ضمن منطقة حي الجامعة، غربي العاصمة بغداد.

واضاف المصدر ان السلطات المختصة فتحت تحقيقاً بالحادث بعد نقل الجثتين الى الطب العدلي.(النهاية)

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