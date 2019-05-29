2019/05/29 | 18:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، تجددت الهواجس على الساحة اللبنانية من موقف “حزب الله” اللبناني (حليف إيران)، واحتمالية أن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التصعيد الإيراني الأمريكي يخيّم على لبنان من بوابة “حزب الله”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التصعيد الإيراني الأمريكي يخيّم على لبنان من بوابة “حزب الله”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).