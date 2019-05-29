2019/05/29 | 18:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت أمانة بغداد، عن إكمال الأعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين سريع الشعلة.وذكر بيان للأمانة انه تم إنجاز “الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي وسيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر حزيران المقبل”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمانة تحدد موعد إفتتاح سريع الشعلة وكالة خطوة برس.

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