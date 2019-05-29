اعتقال متهم مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها شرقي كربلاء

2019/05/29 | 18:24

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( المستقلة ) أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء ، الأربعاء، بأن القوات الامنية شرقي المدينة جهة محافظة بابل تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل شقيقته وأبنها أثر خلاف عائلي ولاذ بالفرار “.

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الطرق الخارجية المحاذية لحدود كربلاء بابل تمكنت من اعتقال مواطن مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها في المدينة ولاذ بالفرار بعد تعميم أوصافه من خلال النداء المركزي ” ،

وبين إن “المعتقل اعترف بارتكابه الجريمة وأحيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

يذكر إن كربلاء شهدت قبل ساعات جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وتعنيف شقيقته 3 سنوات من قبل والدهم وزوجته الثانية وتم اعتقالهم ، وتؤكد قيادة شرطة كربلاء سيطرتها التامة على الوضع الأمني في المحافظة وإن الوضع في المحافظة مستقر بشكل تام “.

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