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اعتقال متهم مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها شرقي كربلاء


اعتقال متهم مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها شرقي كربلاء
2019/05/29 | 18:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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( المستقلة ) أفادت قيادة شرطة محافظة كربلاء  ، الأربعاء، بأن القوات الامنية شرقي المدينة جهة محافظة بابل تمكنت من اعتقال متهم قام بقتل شقيقته وأبنها  أثر خلاف عائلي ولاذ بالفرار  “.

وقال مصدر أمني لــــ ( المستقلة ) إن “مفارز الطرق الخارجية المحاذية لحدود كربلاء بابل تمكنت من اعتقال مواطن مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها في المدينة  ولاذ بالفرار  بعد تعميم أوصافه من خلال النداء المركزي ” ،

وبين إن “المعتقل اعترف  بارتكابه الجريمة  وأحيل الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقه “.

يذكر إن كربلاء شهدت قبل ساعات جريمة قتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات وتعنيف شقيقته 3 سنوات من قبل والدهم وزوجته الثانية وتم اعتقالهم   ، وتؤكد قيادة شرطة كربلاء  سيطرتها التامة على الوضع الأمني في المحافظة وإن الوضع في المحافظة مستقر بشكل تام “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال متهم مطلوب بجريمة قتل شقيقته وأبنها شرقي كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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