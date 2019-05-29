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ظريف : القدس ليست ملكا لأمريكا لتهبها، وليست ملكا لإسرائيل لتستحوذ عليها


ظريف : القدس ليست ملكا لأمريكا لتهبها، وليست ملكا لإسرائيل لتستحوذ عليها
2019/05/29 | 18:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "القدس ليست ملكا لأمريكا لتهبها، وليست ملكا لإسرائيل لتستحوذ عليها، وليست ملكا لشركائهما الظلمة ليشتروها"

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