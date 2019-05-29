2019/05/29 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاربعاء، عن اعتقال 48 متهما بقضايا متفرقة خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “دوريات مراكز الشرطة ومفارز مكافحة الاجرام، نفذت في غضون الـ24ساعة الماضية ممارسات امنية واسعة للتحري ومطاردة المطلوبين بمناطق متفرقة من المحافظة، كانت حصيلتها القبض على

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال 48 متهما بقضايا مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية في بابل وكالة خطوة برس.

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