توزيع كهرباء ميسان: تنجز أعمال مناقلة الخطوط المغذية لمحطتي الكحلاء و بني هاشم الثانويتين

2019/05/29 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن فرع توزيع كهرباء ميسان أحد فروع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الجنوب ، الأربعاء ٢٩ ايار ٢٠١٩ ، عن الانتهاء من مناقلة مصادر تغذية محطتي الكحلاء و بني هاشم الثانويتين( ٣٣ / ١١ ك.ف ) من محطة جنوب العمارة التحويلية ( ١٣٢ / ٣٣ ك.ف ) إلى محطة كصيبة الثانوية المتنقلة ( ١٣٢ / ٣٣ […]

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