قريباً.. رياض وحمودي في مقر الاولمبية الدولية

2019/05/29 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجهت اللجنة الاولمبية الدولية، دعوة الى وزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، من اجل الحضور الى مقر اللجنة لبحث الازمة بين الطرفين.وقال مصدر مطلع لـ / المعلومة/ إن “اللجنة الأولمبية الدولية وجهت الدعوة لوزير الشباب والرياضة احمد رياض ورئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، لزيارته في مقرها […]

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