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واع / امانة بغداد: افتتاح سريع الشعلة الاحد المقبل


واع / امانة بغداد: افتتاح سريع الشعلة الاحد المقبل
2019/05/29 | 18:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- واع / امانة بغداد: افتتاح سريع الشعلة الاحد المقبل

29/05/2019 18:12:00 PM |

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 واع / بغداد / م.ا

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاربعاء، عن افتتاح طريق "سريع الشعلة" شمالي العاصمة الاحد المقبل بعد اعمال صيانة.

وذكرت الامانة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إنه "تم اكمال الاعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) وتحديداً الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي".

وأضافت انه "سيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الاحد المقبل الموافق الثاني من شهر حزيران المقبل".

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