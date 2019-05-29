بهذا التأريخ سيفتتح سريع الشعلة

2019/05/29 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ حددت الجهات الخدمية موعد افتتاح سريع الشعلة في جانب الكرخ للهاصمة بغداد.واعلنت امانة بغداد في بيان “عن اكمال الاعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين ( سريع الشعلة ) وتحديداً الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي وسيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الاحد المقبل الموافق الثاني […]

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