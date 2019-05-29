التعادل ينهي لقاء الزوراء والنفط بدوري الكرة الممتاز

2019/05/29 | 18:32

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بغداد اليوم

خرج فريقا الزوراء والنفط بنتيجة التعادل 1-1، في لقاء جرى على ملعب الصناعة ضمن منافسات الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز.

الدقائق العشرة الاولى شهدت افضلية للزوراء في الحيازة على الكرة ونقلها بمحاولات هجومية لم تكن مركزة، فيما تمكن فريق النفط من نقل السيطرة لصالحة في الوقت المتبقي بفرص كانت فعالة، ونجح مازن فياض ومحمد داود في تهديد مرمى جلال حسن، ومع تبادل الفريقين في الفرص المهدورة، فشل الطرفان في هز الشباك والخروج بنتيجة سلبية في نهاية الشوط الاول.

واستمر الاداء السلبي للزوراء الى الشوط الثاني، فيما تصاعد ضغط النفط وهدف التقدم بتسديدة محمد داود ارتطمت بمدافع الزوراء عند الدقيقة ٧٢ وهزت شباك جلال حسن، ولم يتاخر الزوراء في الرد بهدف التعادل بعد خطأ من حارس النفط مصطفى سعدون، استغله امير صباح في الدقيقة ٧٧ بتسديدة اخذت طريق المرمى،وحاول الزوراء البحث عن هدف التقدم بالضغط المتواصل في الدقائق الخمسة الاخيرة على مرمى النفط، لكن ومن هجمة عكسية انقذت عارضة الزوراء تسديدة مازن فياض للنفط، لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل حافظ الزوراء على مركزه الرابع ونقاطه الـ 47، والنفط سادسا بـ 40 نقطة.

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