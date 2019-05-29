2019/05/29 | 18:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، بتوطين رواتب منتسبي اللواء 28 في محافظة بابل.وذكر موفدنا، ان كوادر المديرية المالية شرعت اليوم بعملية توطين رواتب المنتسبين في اللواء 28، مبينا ان هذه العملية تقترب من الانجاز الكامل.وكانت مديرية المالية العامة في هيئة الحشد الشعبي أعلنت في 6 آيار 2019 عن جمع ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. توطين رواتب منتسبي اللواء 28 بالحشد) نشر أولاً على موقع (الحشد الشعبي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. توطين رواتب منتسبي اللواء 28 بالحشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحشد الشعبي).