2019/05/29 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام بزيارة المخيم واستلام الفتاة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على فتاة كوردية إزيدية في مخيم الهول بكوردستان سوريا) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على فتاة كوردية إزيدية في مخيم الهول بكوردستان سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).