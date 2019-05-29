مجلس البصرة يعلن تحويل محطة شط العرب للغاز الإيراني لإضافة 800 ميكاواط

2019/05/29 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة ، الأربعاء، عن خطة لإطفاء محطة شط العرب مساء اليوم لعشر ساعات لغرض تحويل عملها من النفط الأسود الى الغاز الإيراني، مبينا ان التحويل سيضيف 800 ميكاواط ويرفع من معدل التجهيز الى 24 ساعة باليوم.وقال رئيس لجنة الطاقة شداد الفارس لـ/ المعلومة /، إن “محطة شط العرب […]

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