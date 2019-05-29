التصعيد مع واشنطن.. الحرس الثوري يكشف عن أسلحة نوعية لضرب أهداف بحرية

2019/05/29 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في خطوة جديدة على طريق التصعيد بين إيران والولايات المتحدة، أعلن القائد العام للحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي امتلاك بلاده منظومة

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