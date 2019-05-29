2019/05/29 | 18:44

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الأخبار المحلية

الأربعاء 29 مايو 2019 | 06:22 مساءً | عدد القراءات : 25

تحديد موعد إفتتاح سريع الشعلة

بغداد/..



أعلنت أمانة بغداد، عن إكمال الأعمال الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين سريع الشعلة.

وذكر بيان للأمانة انه تم إنجاز "الجانب الممتد من مجسر الشعلة وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي وسيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الأحد المقبل الموافق الثاني من شهر حزيران المقبل".انتهى4

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