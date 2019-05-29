إحباط تهريب ٢٤ سيارة دون الموديل في ميناء ام قصر الشمالي

2019/05/29 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت

السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، الأربعاء، عن احباط تهريب

٢٤ سيارة دون الموديل.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “السلطة الجمركية في

ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة تمكنت من احباط تهريب ٢٤ سيارة دون الموديل ممنوع

أستيرادها كانت مخبأة في ٦ حاويات حجم ٤٠ قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس”.

وأضافت

الهيئة، أن “السيارات المضبوطة ممنوع أستيرادها كونها دون الموديل المسموح استيراد

وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة”.

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