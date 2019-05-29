أمانة بغداد تحدد موعد افتتاح طريق “سريع الشعلة”

2019/05/29 | 18:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

اعلنت

امانة بغداد، الاربعاء، عن افتتاح طريق “سريع الشعلة” شمالي العاصمة الاحد

المقبل بعد اعمال صيانة.

وقالت

الامانة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “تم اكمال الاعمال

الخاصة بالطريق السريع صلاح الدين (سريع الشعلة) وتحديداً الجانب الممتد من مجسر الشعلة

وحتى مجسر حي العدل بشكل نهائي”.

وأضافت

انه “سيكون موعد الافتتاح وإدخاله الخدمة رسمياً يوم الاحد المقبل الموافق الثاني

من شهر حزيران المقبل”.

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