تسليم 188 طفلًا تركيًا خلفهم

2019/05/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرسلم العراق، 188 طفلًا تركيًا خلفهم عناصر في تنظيم "داعش" داخل البلاد إلى الحكومة التركية، تحت نظر منظمات دولية وبوجود ممثلين عن أنقرة وبغداد.

سلمت الحكومة 188 طفلًا خلفهم تنظيم "داعش" إلى تركيا بحضور اليونسيف وممثلين عن بغداد وأنقرة

كشف عن ذلك القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى، مبينًا أن "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلّمت الجانب التركي 188 طفلًا خلفهم داعش الإرهابي في العراق".

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وأضاف بيرقدار، أن "هؤلاء بينهم بالغون بنسبة قليلة أدينوا بتهم تجاوز الحدود ونفاد فترة الإقامة وانتهت فترة محكوميتهم"، لافتًا إلى أن "عملية التسليم جرت بإشراف القضاء الذي رافقهم حتى ركوب الطائرة التي تقلهم الى بلادهم"، فيما أشار إلى أن "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسيف".

بدورها قالت مديرة الاتصالات الإقليمية في يونيسف، جوليت توما، لـ "رويترز" إن الطائرة لم تقلع من بغداد بعد.

ويمثل أمام المحاكم المختصة مئات الأطفال الأكبر سنًا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع والقتال في صفوف تنظيم "داعش"، حيث أدين حوالي 185 طفلًا، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عامًا، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عامًا.

يحاكم مئات الأطفال بتهم تتعلق بالإرهاب داخل البلاد وأدين 185 منهم حتى الآن

يشار إلى أن العراق تسلم، عشرات آلاف المتهمين بالانتماء لتنظيم "داعش" بعد تحرير المناطق السورية، فضلًا عن الذين جرى اعتقالهم داخل البلاد بعد عمليات التحرير، بينهم آلاف الأجانب، فيما يعد ملف محاكمتهم أحد الملفات الشائكة التي تواجهها الحكومة في ظل تأكيدات دولية على عدم توفير محاكمات عادلة للمتهمين.

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