عملية نوعية جديدة لجهاز مكافحة الإرهاب

2019/05/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفذ جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الأربعاء، عملية نوعية جديدة ضد تنظيم "داعش" أسفرت عن مقتل قيادات في التنظيم وانتحاريين، في نينوى مركزها مدينة الموصل (405 كم شمال بغداد).

نفذ جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية في الحضر أسفرت عن مقتل 14 من قيادي وانتحاريي "داعش"

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقى "الترا عراق"، نسخة منه، إن "قوة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب، اشتبكت مع مجموعة من تنظيم داعش بعد عملية إنزال جوي، استهدفت مقرًا لعصابات داعش الإرهابية في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل".

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أكد البيان، أن الاشتباك أسفر عن مقتل "14 إرهابيًا بينهم انتحاريون وقيادات في التنظيم"، مبينًا أن العملية تمت "استنادًا لمعلومات استخبارية مؤكدة، وبالتنسيق مع التحالف الدولي".

تأتي العملية ضمن سلسلة من الهجمات النوعية التي نفذها جهاز مكافحة الإرهاب ضد تنظيم "داعش" في مناطق مختلفة من بينها مرتفعات حمرين وصحراء الأنبار، استهدفت خلايا ومواقع حيوية للتنظيم.

كان جهاز مكافحة الإرهاب قد تعهد، في وقت سابق، بالقضاء على الإرهاب في البلاد خلال هذا العام، فيما أعلن أن مهامه بعد التحرير عادت إلى طبيعتها متمثلة في استهداف وتفكيك الشبكات الإرهابية وملاحقة الأهداف عالية المستوى، مع استمرار التدريبات الاختصاصية تحسبًا لأي طارئ

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