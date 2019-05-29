2019/05/29 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حسم التعادل الايجابي 1-1 مباراة النفط امام الزورا، التي اقيمت على

ملعب التاجي ضمن لقاءات الجولة العاشرة من المرحلة الثانية للدوري

العراقي الممتاز لكرة القدم.وافتتح النفط اهداف المباراة عن طريق اللاعب محمد داود في الدقيقة 73،

قبل ان يعدل البديل امير صباح، النتجية للنوارس في الدقيقة 77 من عمر

المباراة، لتنتهي بالتعادل الايجابي بهدف لمثله.وبهذا التعادل وصل الزوراء الى النقطة 47 في المركز الرابع، فيما بلغ

النفط النقطة 40 في المركز السابع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل يحسم لقاء الزوراء بالنفط) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل يحسم لقاء الزوراء بالنفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).