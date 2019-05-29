نائب : تواجد الفاسدين في مناصب الدولة وسيلة تساعدهم على تحقيق ما يريدونه

2019/05/29 | 18:48

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( المستقلة ) قال النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي “هناك مشاكل كبيرة تمر بها المحافظات نتيجة الفساد وعلى هيأة النزاهة والقضاء تفعيل مذكرات القبض الموجودة لديها بحق فاسدين مازالوا يمارسون أعمالهم وبعضهم أعضاء في البرلمان ومجالس المحافظات والبلدية “.

وأضاف الموسوي لـــ ( المستقلة ) إن “تواجد الفاسدين في مناصب الدولة هو وسيلة تساعدهم على تحقيق ما يريدونه من عمليات سرقة ونهب للمال العام”.

ودعا لتوسيع قرار سحب يد من عليهم ملفات فساد ليشمل جميع المستويات من ضمنها التشريعية وان لا يقتصر على التنفيذيين فقط “.

يذكر إن مجلس الوزراء قد قرر في جلسته التي عقدها يوم 21 / 5 / 2019 سحب يد الموظفين المحالين إلى القضاء بقضية أو أكثر ” .

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