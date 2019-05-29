بالفيديو.. دب شرس يهاجم قرية ويقتل ويجرح شخصين

2019/05/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} هاجم دب مفترس قرية {ايذه} التابعة لمحافظة خوزستان جنوب غرب ايران.

وأظهر مقطع فيديو لحظة هجوم الدب وهو يجرح أحد الأشخاص قبل ان يهاجم آخر ويقتله رغم محاولات سكان القرية تخليصه من أنياب الوحش المفترس.انتهى

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