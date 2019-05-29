2019/05/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقتل الارهابي ناصر العراقي مسؤول ما يسمى “اعلام داعش” بضربة لطائرات التحالف الدولي غرب الموصل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل الارهابي ناصر العراقي مسؤول ما يسمى “اعلام داعش” بضربة لطائرات التحالف الدولي غرب الموصل وكالة خطوة برس.

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