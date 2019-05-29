2019/05/29 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم الأربعاء، بأن امرأة حاولت الوصول الى شط الحلة للانتحار لكن سائق سيارة الأجرة الذي كان يقلها منعها من ذلك عندما اكتشف أمرها.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “محافظة بابل شهدت اليوم محاولة انتحار لامرأة تبلغ من العمر 27 عاما، حيث كانت تستقل سيارة أجرة وسط

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رحلة انتحار امرأة في بابل تتوقف عند سيارة الأجرة وكالة خطوة برس.

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