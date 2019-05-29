احباط تهريب 24 سيارة الى العراق

2019/05/29 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاربعاء، أحباط تهريب (٢٤) سيارة دون الموديل ممنوع أستيرادها في ميناء ام قصر الشمالي في البصرة.

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