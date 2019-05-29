2019/05/29 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الدوري الممتاز.. التعادل الايجابي يحسم قمة النفط والزوراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/29 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الدوري الممتاز.. التعادل الايجابي يحسم قمة النفط والزوراء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الدوري الممتاز.. التعادل الايجابي يحسم قمة النفط والزوراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).