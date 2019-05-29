ظريف : القدس ليست ملكا لأمريكا لتهبها وليست ملكا لإسرائيل لتستحوذ عليها

2019/05/29 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ان "القدس ليست ملكا لأمريكا لتهبها، وليست ملكا لإسرائيل لتستحوذ عليها، وليست ملكا لشركائهما الظلمة ليشتروها"

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