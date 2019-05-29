2019/05/29 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أفاد مدير مكتب بدر في الانبار، قصي الأنباري، الأربعاء، بأن القوات الأمريكية بدأت، منذ يومين، بتحصين قواعدها العسكرية بالمحافظة.وقال الانباري لـ /المعلومة/ إن “القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة عين الاسد وقاعدة ٧٠ في غرب الرطبة وكذلك في المثلث السوري قامت بتحصين نفسها عبر حفر الخنادق والسواتر الترابية”.وأضاف، أن “السواتر الترابية و […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القوات الامريكية تحيط قواعدها بسواتر ترابية وخنادق في الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القوات الامريكية تحيط قواعدها بسواتر ترابية وخنادق في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).