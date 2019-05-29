امير قطـر يرعـى مراسم الاستقبال الرسمي للوفد الحكومي العراقي برئاسـة عبد المهدي

2019/05/29 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في القصر الاميري بالعاصمة الدوحة عصر اليوم ، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمي للوفد الحكومي وعزف السلام الوطني لكلا البلدين وتفتيش حرس الشرف .وكان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وصل اليوم الى الدوحة، في زيارة رسمية لبحث […]

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