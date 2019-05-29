الحرس الثوري الإيراني يصعد الأزمة مع واشنطن ويهدد بمفاجأة في البحر

2019/05/29 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- متابعة

كشف القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، الاربعاء، عن امتلاك بلاده منظومة صواريخ موجهة ضد أهداف متحركة.

وقال اللواء سلامي، إن "القوات المسلحة الإيرانية نجحت في تصميم وإنتاج أنواع العربات وناقلات الجند والصواريخ والطائرات القتالية والطائرات المسيرة، ورغم التحديات التي تواجهها إيران فقد وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في الصناعات الدفاعية"، حسب قناة "العالم" الإيرانية.

وأضاف أن "إيران تمتلك تقنية لا تتوفر إلا لدى دولة أو اثنتين في العالم"، مبينا أن "إيران اختبرت هذه المنظومة بنجاحٍ قبل اثني عشر عاما على أهداف بحجمِ ثلث حاملات الطائرات، مشيرا إلى أن طهران حققت التطور إلى الحد الذي أصبحت نسبةُ الإصابة في صواريخها 100 في المئة".

وشدد سلامي، على أن بلاده "أضحت قوة كبرى لن تقهر لأنها جربت كل السيناريوهات"، معتبرا أن التصعيد الراهن هو المرحلة الأخيرة من المواجهة مع أمريكا.

وتأتي تصريحات القائد العسكري الإيراني في الوقت الذي أعلن فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون أن الهجوم على الناقلات قبالة سواحل الإمارات كان بألغام بحرية زرعتها إيران، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية.

بغداد اليوم _ متابعة

أعلن المحقق الخاص بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية، روبرت مولر، اليوم الأربعاء، استقالته رسميا بعد انتهاء التحقيق بتلك المزاعم.

وأدلى المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، بأول تصريح علني له بشأن تحقيقه في مزاعم ال

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مدير اعلام هيأة الحشد الشعبي، مهند العقابي، الاربعاء، توضيحا بشأن ظهور جهة اطلقت على نفسها "جبهة الثوار الأحرار"، محذرا في الوقت ذاته من استهداف القوات الاميركية في العراق.

وقال العقابي، على صفحته بالفيسبوك: &q

بغداد اليوم- بغداد

اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأربعاء (29 أيار 2019) على أهمية تضافر الجهود باتجاه التهدئة في المنطقة.

وذكر بيان صادر عن الخارجية وتلقته (بغداد اليوم)، ان "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم استقبل نظيره التركيَّ مولود

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