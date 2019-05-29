2019/05/29 | 19:15

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الأخبار الدولية

الأربعاء 29 مايو 2019 | 07:00 مساءً | عدد القراءات : 14

مسؤول: أمريكا تعتقد بأن روسيا تجري اختبارات نووية محدودة

متابعة/.. قال رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود في انتهاك لوقف اختبارات من هذا القبيل.

وذكر اللفتنانت جنرال روبرت بي.



آشلي في منتدى بشأن الحد من التسلح في معهد هدسون: ”الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما لا تلتزم بوقف اختباراتها النووية بطريقة متسقة مع معيار ’الانصياع التام’“.

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