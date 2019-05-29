المالية تطرح قرضا مثيرا للسخرية: كفيل خارق وشروط “عسكرتارية”

2019/05/29 | 19:15

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سومر نيوز: بغداد..



ما أن أعلن مصرف الرافدين، الاربعاء، شروط قرضه لأصحاب المختبرات والمذاخر الطبية، البالغ خمسين مليون دي...

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