2019/05/29 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

ثمن رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي مبادرة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي الدكتور صلاح نوري...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تثمين مبادرة رئيس ديوان الرقابة بتسليمه هدية الى المتحف العراقي) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تثمين مبادرة رئيس ديوان الرقابة بتسليمه هدية الى المتحف العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).