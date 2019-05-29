الحشد الشعبي يتحدث عن حقيقة “القطيعة” مع جهاز مكافحة الإرهاب

2019/05/29 | 19:16

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سومر نيوز: بغداد..



ردت هيئة الحشد الشعبي، الاربعاء، على تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية نقل عن خبراء بأن المناطق المح...

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