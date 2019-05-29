المقارنة بين الممثل اللبناني والسوري تقض مضجع باسم مغنية

2019/05/29 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر الفنان باسم مغنية عن استيائه من الكم الكبير من الآراء السلبية بحق الممثل اللبناني، التي تأتي ضمن حملة مبرمجة ذات أهداف مشبوهة.وكتب الفنان اللبناني باسم مغنية على مواقع التواصل الاجتماعي رأيه بصراحة مما يحصل على الساحة الفنية وخاصة ما يتعلق بافتعال حرب بين الممثلين السوريين واللبنانين.وقال مغنية: “لا أدري من يريد افتعال

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