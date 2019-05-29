الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع داخل احد العجلات في النجف

2019/05/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ النجف

تمكنت

فرق الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، من اخماد حريق اندلع داخل احد العجلات في محافظة

النجف.

وذكر

بيان لمديرية الدفاع المدني العامة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان

“مفارز الدفاع المدني في مركز النجف الاشرف تمكنت وبوقت قياسي قصير من إخماد حادث

حريق اندلع داخل احد العجلات في شارع الغدير بمركز المحافظة”.

واضاف

البيان ان “الفرق تعاملوا مع النيران بكل مهنية ومنع توسعها الى داخل العجلة وبدون

اي أضرار بشرية تذكر”.

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