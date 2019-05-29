2019/05/29 | 19:18

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مولر يعلن استقالته رسمياً !

الاربعاء

29

ايار

2019 :

06:47 pm

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أعلن المحقق الخاص بمزاعم تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية، روبرت

مولر، اليوم الأربعاء، استقالته رسميا بعد انتهاء التحقيق بتلك

المزاعم.وأدلى المحقق الأميركي الخاص روبرت مولر، بأول تصريح علني له بشأن

تحقيقه في مزاعم التواطؤ بين روسيا وحملة الرئيس دونالد ترامب

لانتخابات الرئاسة في 2016 ، ً وسط مواجهته ضغطا للشهادة أمام

الكونغرس حول نتائج تقريره.وقال مولر، في مؤتمر صحفي إن "اتهام الرئيس الأميركي، دونالد ترامب،

بالتورط في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية، أمر غير دستوري

"حسب رأيه" وأضاف، أن "اتهام دونالد ترامب بجريمة فيدرالية خلال فترة

ولايته غير ممكن"، مشيراً إلى أنه من "غير العدل اتهام شخص بجريمة دون

قرار من المحكمة." وأعلن المحقق الخاص بمزاعم التدخل الروسي في

الانتخابات الرئاسية الأميركية، استقالته من منصبه، بعد استكمال

التحقيقات.



وكانت وزارة العدل الأميركية، قد أعلنت في وقت سابق، أن

مولر سيدلي بتصريحه من مقر الوزارة إلا أنه لن يرد على أسئلة

الصحافيين.

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