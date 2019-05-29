المرشح الأبرز لرئاسة وزراء بريطانيا يواجه القضاء بسبب “أكاذيب”

2019/05/29 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلنت قاضية بريطانية، اليوم الاربعاء، أنه يتعين على بوريس جونسون المرشح الأوفر حظا لشغل منصب رئيس الوزراء البريطاني، المثول أمام محكمة للرد على مزاعم حول تعمده الكذب اثناء حملة استفتاء بريكست في العام 2016.وقالت القاضية مارغوت كوليمان في قرار مكتوب أنّ جونسون، وزير الخارجية السابق، سيمثل أمام محكمة في لندن للرد

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