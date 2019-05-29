نجم ليفربول يحسم أمره بشأن انتقاله لريال مدريد

2019/05/29 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن السنغالي ساديو ماني جناح فريق ليفربول الإنجليزي رفض الرد على اهتمام نادي ريال مدريد بضمه لتعزيز خط هجومه في الفترة المقبلة.وارتبط اسم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 22 هدفا، في الفترة الماضية بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الانتقالات الصيفية القادمة.وقالت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية: […]

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